La violette, fleur emblématique de Toulouse

Toulouse est une cité qui a longtemps fondé sa réputation sur la culture de la violette. Une fleur qui avait pourtant presque disparu et que les habitants tentent à présent de réimplanter. La culture de ces fleurs discrètes a été brusquement interrompue en 1956 suite à une vague de froid sans précédent. Dans le Tarn-et-Garonne, la plantation se fait désormais hors-sol pour protéger les fleurs des gelées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.