L'abattage des arbres calcinés commence à Anglet

Le 30 juillet dernier, un violent incendie a ravagé l'immense forêt de pin d'Anglet. Si aucune victime n'a été déplorée, plus de la moitié de la pinède a brûlé. Quatre mois après ce drame, un nécessaire travail d'abattage de soixantaine d'arbres centenaires doit être entrepris. Une étape douloureuse pour le maire de la région. "On est en train d'abattre toute une partie de l'histoire d'Anglet et c'est vrai que ça me fait de la peine, mais je me dis que c'est nécessaire", nous a-t-il confié. Selon le responsable de l'unité territoriale de Bayonne, Antoine Oberlé, "il y a un enjeu colossal et environnemental est en jeu. On n'abat pas pour se faire plaisir. On abat parce que les experts nous disent que c'est la seule solution pour gérer ça". En effet, hormis le fait que certains arbres menacent de tomber, les pins calcinés font aussi face à un nouveau prédateur : le scolyte. Il s'agit d'un insecte ravageur qui pourrait se propager sur l'ensemble de la forêt. Au milieu de ce décor calciné par contre, on constate que la nature renaît. Mais la future forêt ne sera pas exactement la même. Pour s'adapter aux changements climatiques, de nouvelles espèces vont être plantées. Néanmoins, il va falloir être patient. Reconstituer la forêt prendra au moins 40 ans.