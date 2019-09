L'Abbaye cistercienne d'Aubazine menacée de ruine

L'Abbaye cistercienne d'Aubazine, en Corrèze, a compté jusqu'à 200 moines au Moyen Âge. Désormais, il n'y a que deux soeurs pour peupler ce monastère où Coco Chanel a passé son adolescence. Ce joyau est actuellement en danger, à cause notamment de son état de délabrement qui menace la structure même de l'édifice. Les travaux à faire se chiffrent en millions d'euros. Malgré les subventions, ni la mairie, ni l'Église d'Orient n'ont les moyens de financer les restaurations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.