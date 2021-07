Label Pavillon bleu : comment est-il décerné ?

La qualité de l'eau est le point primordial pour l'obtention du label Pavillon bleu. Deux plages de Dieppe sont sous pavillon bleu. L’inspection s'effectue chaque année. À peine arrivé, ce contrôleur vérifie les analyses bactériologiques. Les tests sont effectués par l'Agence régionale de santé. La propreté des eaux de baignade n'est qu'un des 45 critères exigés. Adrien Lomüller inspecte les sanitaires, la sécurité et l'accessibilité. À Dieppe, le port aussi est labellisé Pavillon bleu depuis 12 ans. Réduire la pollution, c'est le travail de ces nettoyeurs trois fois par semaine. Ce bateau est conçu exclusivement pour ça. Un bon point pour la commune. “On est vraiment sur un rôle de d'accompagnement. Le but, ce n'est pas de les sanctionner, c'est de les accompagner dans leur démarche”. Aucun chiffre précis des répercussions économiques, mais ce label a plutôt la cote. C'est bien sur le littoral que se concentrent la majorité des 525 plages et ports français qui détiennent ce label international. Mais 30% des lauréats sont dans les terres, le long des rivières ou des lacs. Au lac de Gurson en Dordogne, l’effet pavillon bleu a vraiment été mesuré en 2016 lorsque la Base de loisirs a perdu l'appellation à la suite d'une pollution de l'eau. “Il y a une baisse clairement de fréquentation sur la partie baignade, sur les commerces saisonniers, liée à cet acharnement sur les réseaux sociaux en disant que la qualité de l'eau”. Depuis, le site répond de nouveau aux critères, notamment de préservation de l'environnement. Ce qui permet à ce gardien de hisser fièrement chaque jour le fameux pavillon. Ce geste n'est plus d'actualité dans le village de Naujac-sur-Mer en Gironde. Le maire a choisi d'y renoncer. “Aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité de payer pour un label qui ne nous apporte à l’heure actuelle rien, aucune plus-value. On répond largement à tous les critères pour obtenir ce label sans avoir besoin de payer”. La candidature coûte entre 1 000 et 2 500 euros selon la taille de la commune. Le pari d'abandonner Pavillon bleu n'a pas été perdant ici. Les commerces à quelques centaines de mètres de la plage attirent toujours autant de touristes et le camping est aujourd'hui rempli à plus de 80%.