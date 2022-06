Labradoodle : la nouvelle race qui a conquis l’Amérique

Dans les rues des États-Unis, il y a trois choses que l'on croise en moins de dix minutes : des pick-ups, des drapeaux et des labradoodles. Ces grands chiens aux poils frisés presque inconnus dans l'Hexagone ont envahi les parcs canins des grandes villes américaines. Yolanda Henry s'est lancée dans l'élevage très lucratif de labradoodle. À notre grand regret, il n'y a aucun chiot, car ils ont tous été vendus. À chaque nouvelle portée, les labradoodles se vendent comme des petits pains, malgré un prix bien supérieur aux autres races de chiens. Comme les caniches, le poil des labradoodles ne fait pas éternuer les plus sensibles. Il y a quelques années, un éleveur a voulu offrir le chien parfait à une amie aveugle mariée à un homme allergique aux animaux. Son idée était de croiser un caniche mâle, dont pelage suscite peu d'allergie, à un labrador femelle, la race des chien-guides. Neuf semaines plus tard, les premiers labradoodles venaient au monde. Depuis, ils ont envahi les États-Unis. Des éleveurs peu scrupuleux ont en industrialisé la production, quitte à croiser des chiens ayant des tares génétiques. Selon certains spécialistes, les labradoodles seraient enclins à développer des problèmes de santé ou de comportement, comme de l'agressivité. Sur Internet, il n'est pas rare de trouver des témoignages de propriétaires désemparés. L'inventeur du labradoodle, lui-même, a récemment déclaré regretter sa création. En partie à cause de ces problèmes génétiques, et malgré leur incroyable succès, les labradoodles ne sont pas toujours pas reconnus comme une race à part entière aux États-Unis. TF1 | Reportage A. de Precigout, T. Collet