Labyrinthes de maïs : une belle moisson de touristes !

"Aller à gauche ou à droite", c'est le dilemme permanent pour toute une famille. Ils sont perdus dans un labyrinthe de maïs de 40 000 mètres carrés. Pour pimenter le tout, le parcours est agrémenté de jeux et d'énigmes. Le prix du billet d'entrée est à sept euros. Dans l'Hexagone, ces immenses structures végétales se multiplient dans les campagnes. Une tendance que constate Corentin Le Guen, le gestionnaire de ce labyrinthe géant. La construction de ces espaces démarre à la fin du printemps. Frédéric Guilbert est le plus gros gérant de labyrinthe de l'Hexagone. Il en crée une dizaine par an. L'homme trace les couloirs et ses salariés arrachent les maïs. Près de 20% de la surface du champ est abattu. Derrière chaque labyrinthe de Frédéric se cache un agriculteur partenaire : Pierre Lemonnier. Le chef d'entreprise lui verse un loyer et une compensation pour la construction de la structure végétale. Il existe aujourd'hui près d'une centaine de labyrinthes éphémères dans l'Hexagone. Cette activité est saisonnière et se termine à la récolte du maïs en septembre. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Sciot, J. Dennel