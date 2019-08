Lac d'altitude : un business qui rapporte

Tous les week-ends, nous enquêtons sur le prix de vos vacances. Et cette année 2019, la canicule a fait les affaires de la montagne. La fréquentation y est en hausse de 4 % au mois de juillet. De quoi porter au sommet l'économie déjà au beau fixe des lacs d'altitude. Notre équipe a mené une enquête au lac de Serre-Ponçon, et vous allez découvrir comment il parvient à réaliser 210 millions de chiffre d'affaires chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.