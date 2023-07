Lac de Côme : remonter dans le temps

C'est l'une des perles de l'Italie du Nord, le lac de Côme. Pour le découvrir, nous avons embarqué avec quelques nostalgiques pour remonter le temps. En gare de Milan, une locomotive de 1911 nous attend. Angelo Rossi guide les voyageurs à bord du Lario Express, un train qui n'a finalement rien de rapide. La vieille locomotive, Lario Express, met plus de deux heures à parcourir 100 kilomètres, en suivant une ligne tracée en 1888. L'aménagement des voitures est tel qu'il y a 80 ans, pas forcément confortables, mais avec quelques agréments. La vitesse moyenne du train est de 50 kilomètres par heure. À ce rythme-là, on ne se prive pas de passer la tête au-dessus des fenêtres, un balcon privilégié sur le lac de Côme. Pour contempler ces 146 kilomètres carrés de miroir d'eau, le mieux reste encore la navigation. Sur des images de 1945, les plaisanciers s'y promenaient déjà à bord du Concordia, un bateau à vapeur et elle vogue encore aujourd'hui. Depuis sa cabine, le commandant Lorenzo Tradigo, donne ses instructions. Pas moins de six membres d'équipage sont nécessaires pour diriger le navire de 57 mètres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval