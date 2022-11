Lacs des Alpes : un petit air de Canada

Chaque automne, les lacs entament leur mue avant l'hiver. Des couleurs si belles qui ouvrent la voie au rêve et à l'imaginaire. "On ne se lasse pas du tout de venir trois à quatre fois par semaine pour se ressourcer", confie un cycliste. Plonger dans quelques-uns de ces écrins de verdure. Truites, carpes et brochets ne seront bientôt plus les seuls à occuper le lac Genin. Le soleil traverse les aiguilles des sapins, les premiers pêcheurs s'installent sur les berges. "C'est un lac qui est très calme, un lac qui est reposant, on est tranquille", s'exalte René Laubez. Surnommé le petit Canada, ce lac de moyenne montagne est protégé par une forêt épaisse, où l'on se laisse envoûter par toutes ses couleurs. Un paysage vallonné et aux nombreux sentiers qui offre un terrain de jeu de plusieurs dizaines de kilomètres aux passionnés de VTT. "Le lac, il est magique à toute saison. Mais c'est vraiment la belle saison, là, pour faire du bike. C'est super. Tout petit, on y venait, on s'y baignait. On y vient faire du VTT maintenant, on y vient ramasser un peu les champignons... Les racines sont là", s'exprime Sylvain Poncet, moniteur de VTT. Plus au sud, en Haute-Savoie, à 1 200 m d'altitude, se trouve le lac Vert de Passy, l'un des joyaux des Alpes. En faire le tour, c'est admirer un miroir où chaque reflet ne dure qu'un instant. "Il change d'état en permanence. Ce que l'on va voir va dépendre de l'état de la nature autour, des arbres, des conifères autour", déclare Giandra de Castro, photographe passionnée du lac Vert. TF1 | Reportage I. Blonz, F. Marchand