Lacs du Médoc : beaux et surtout utiles

Il l'appelle "l'effet miroir". À 77 ans, Michel Espaignet, enfant du pays, ne s'en lasse pas. Lorsque le vent tombe, il sillonne les 5 000 hectares de l'étang d'Hourtin-Carcans, la plus vaste étendue naturelle d'eau douce du pays. Mais comment ces immenses étendues, où la navigation est parfois difficile, au milieu des bancs de sable, se sont-elles formées à quelques kilomètres de l'océan ? Pour comprendre, nous embarquons avec Frank Quenault. Il est responsable de la gestion de ces lacs paradisiaques. Pour éviter que le sable ne recouvre tout, au milieu du 19ème siècle, la loi napoléonienne impose la plantation de dizaines de millions de pins maritimes. Une immense forêt est née pour assainir les marais et stabiliser les dunes. Les lacs du Médoc sont sauvés, mais on ne s'arrête pas là. Au sud de l'étang de Carcans, un canal est creusé en 1860 et va relier le lac de Lacanaux et descendre jusqu'au bassin d'Arcachon. C'est le principe des vases communicants. Ce jour-là, le niveau de l'eau est haut. Il faut y aller à pied. L'outil indispensable de régulation des eaux, de ces lacs du Médoc, se trouve à un kilomètre. Une écluse est en ce moment volontairement fermée. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac