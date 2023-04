Lacs italiens : un air de Dolce Vita

C'est une destination de rêve, des montagnes, des eaux baignées de soleil, des jardins éclatants, des palais romantiques, là où se cache sans doute l'une des clés du paradis. Voyage d'un bout à l'autre des lacs de Lombardie, privés de leurs touristes, mais où l'on a toujours la foi et où bat plus fort que jamais le cœur de l'Italie du Nord. Lever de rideau sur le lac majeur, au petit matin. Mer de lumière de 65 km, Stefano, pêcheur, est son premier spectateur. Avant de rentrer au port, il tient à nous montrer les îles Borromées, joyau baroque d'ordinaire inondé de visiteurs, plus calmes que jamais. Amarré entre ciel et lac, l'ermitage Sainte-Catherine semble défier le temps et la gravité, bâti sur un éperon rocheux. Sept siècles que l'édifice résiste aux vents, aux tempêtes. Un rocheux miraculeux dont les mouvements sont surveillés par des capteurs. Sur la côte, après quelques kilomètres, vous quitterez l'Italie pour la Suisse. Locarno, celle des oliviers et des glaces, et de l'accent qui chante. Le Tessin enclave italophone et son train des Cent vallées avec ses 83 ponts, ses 31 tunnels, où tout n'est que forêt danse, que gorges profondes, que villages perchés. Le lac d'Orta, le lac de Côme, l'Olympe... tant de belles choses à découvrir encore ! Reportage | TF1 G. Charnay, Q. Russell