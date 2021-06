Lacs italiens, un air de Dolce Vita

C'est une destination de rêve : des montagnes, des eaux baignées de soleil, des palais romantiques. Là où se cache sans doute l'une des clés du paradis. Il s'agit du voyage d'un bout à l'autre des lacs de Lombardie, privés de leurs touristes. Au petit matin, Stefanno Ruffoni pêche dans le lac Majeur. C'est une mer de lumière de 65 km. Pour découvrir le paysage, le pêcheur nous sert de guide. Mais avant de rentrer au port, il tient à nous montrer les îles Borromées. C'est un joyau baroque, d'ordinaire inondé de visiteurs, plus calme que jamais. Stefanno et sa famille ont jeté l'ancre sur l'île des pêcheurs. Un morceau de terre où s'accrochent une vingtaine d'habitants qui ont scellé leur destin. "Sur l'île, on a une vie simple, mais qui offre tellement de belles sensations", confie l'homme. "Les gens ici ont plus de cœur. C'est pour ça que je suis un insulaire", ajoute-t-il. Direction l'ermitage Santa Caterina del Sasso. Le monument est bâti sur un éperon rocheux et semble défier le temps et la gravité. L'édifice résiste aux vents et aux tempêtes depuis sept siècles déjà.