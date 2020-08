L'activité de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim divisée par trois

A l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, malgré la reprise, les moteurs ne tournent pas à plein régime. Les incertitudes liées à la crise sanitaire font encore hésiter les voyageurs à prendre l'avion. Le tarmac est donc quasi vide. Un coup dur pour l'aéroport qui fait vivre plus d'un millier de personnes et qui crée plus de 3 000 emplois indirects. Si en 2019 Strasbourg-Entzheim a accueilli 1,3 million de voyageurs, ce chiffre a été divisé par trois cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.