Ladalat : passion Citroën au Vietnam

Ils ne passent jamais inaperçus. Tous les matins, vingt membres d’un club de voiture se retrouvent, pour partager leur passion aux couleurs de la France. Ladalat ou l’histoire d’un mariage réussi entre deux pays, qui venaient de se séparer. Nous sommes en 1970, les communistes vietnamiens tiennent tête à l’armée américaine. Les Français eux, humiliés militairement, ont quitté l’Indochine après un siècle de colonisation. Citroën décide de miser sur ce pays déchiré et d’y lancer cette version asiatique de la Méhari, au moteur de deux chevaux. En tôle, c’est la première voiture fabriquée au Vietnam. Une fierté pour les collectionneurs. Adaptée à la brousse et aux routes de l’époque, Ladalat a connu un franc succès. Son nom est d’ailleurs inspiré de la plus française des villes Vietnamiennes, dans le sud du pays. Dalat, niché à 1 400 mètres dans les montagnes, un Eldorado de fraîcheur dans cette contrée chaude. Les colons français y venaient passer leurs vacances. Ils y ont laissé un parfum de France à la sauce aigre-douce. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Simon, D. Pham Cong