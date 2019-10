L'adieu de la Corrèze à Jacques Chirac

C'est au tour de la Corrèze de rendre hommage à Jacques Chirac. Quelques jours après les cérémonies nationales, place à un moment beaucoup plus intime dans la région de cœur de l'ancien président. Sa femme ayant été trop affaiblie, seuls sa fille et son gendre se sont rendus à Sainte-Féréole, le berceau familial des Chirac. Plus tard, dans la journée, François Hollande s'est joint à la famille du défunt pour saluer la mémoire de son prédécesseur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.