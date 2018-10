Laeticia Hallyday : "Ce n'est pas un album comme les autres, il a été réalisé dans la douleur"

C'est l'événement de ce vendredi 19 octobre 2018. Le 51ème et dernier opus de Johnny Hallyday "Mon pays c'est l'amour" est sorti. 300 000 exemplaires ont été vendus en une seule journée. À cette occasion, Laeticia Hallyday nous a accordé sa première interview depuis la mort de son mari. Elle est revenue sur l'enregistrement de l'album posthume du rockeur, sur cette bataille contre le cancer. Mais aussi sur les questions autour du testament contesté par Laura et David. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.