L'aide alimentaire au secours des étudiants

Chaque semaine, la même distribution d'aides alimentaires et chaque semaine, de plus en plus de bénéficiaires. Avant, il fallait se priver de viande, aujourd'hui, même les légumes deviennent hors de portée pour certains étudiants. Il est 19h30, la distribution va démarrer. Une impressionnante file d'attente s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Ici, neuf étudiants sur dix affirment être obligés de sauter des repas et l'inflation actuelle aggrave le constat. Dans la foule, certains étudiants viennent avec leurs enfants. À l'intérieur, un panier repas est donné, contenant des produits frais, bientôt périmés. Ils sont fournis par des supermarchés de grandes marques, mais aussi des producteurs bio et locaux. Près de 200 000 repas ont été distribués le mois dernier, rien qu'en Île-de-France, par l'association Linkee, qui vient de réaliser une vaste étude auprès de ses bénéficiaires. Une fois le loyer payé, il ne reste aux étudiants bien souvent, presque plus rien pour vivre. Une heure et demie plus tard, il y a toujours une immense file d'attente dehors. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement vient de débloquer 10 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux étudiants. Les associations réclament t-elles un plan plus ambitieux sur plusieurs années ? TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta