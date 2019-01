La laine de brebis transformée en matelas

Alors que la tonte de la laine ne rapportait que très peu aux éleveurs, ces derniers ont décidé de changer les choses. En Lorraine, treize d'entre eux ont décidé de s'associer pour transformer la laine de leurs brebis en matelas haut de gamme et qui plus est, Made in France. Grâce à cette matière, la coopérative "De rêve en laine" a pu créer sept emplois et offrir de nouvelles perspectives à ses salariés. Pour ce qui est du confort, ceux qui l'ont essayé en sont satisfaits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.