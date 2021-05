Laine : une nouvelle filière en Ardèche

Le savoir-faire ardéchois du travail de la laine de mouton s'offre une renaissance. En 1982, une coopérative locale décide de s'installer dans une ancienne filature abandonnée après-guerre. La matière première, précieuse, les blondes de la vallée. Premièrement, l'étape du cardage. La laine brute est peignée et pressée entre des rouleaux. Le grammage devient alors de plus en plus fin jusqu'à obtenir un voile. C'est la superposition des couches de voile qui servira à fabriquer des couettes et des oreillers. Deuxièmement, des ballots de trois kilos en ressortent et partent pour la confection. Tout le processus de transformation est sur le site. Une économie locale qui fait la fierté des salariés, également associés et actionnaires de leur entreprise, l'Ardelaine. La qualité du produit artisanal se moque bien du rendement. Seules 1 800 couettes sont produites par an. Plus chronophages encore, les matelas sont entièrement cousus à la main. Il faut une journée entière pour fabriquer un seul matelas d'une personne. Tout est vendu sur place. La suite dans le reportage ci-dessus.