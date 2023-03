L'air le plus pur d'Europe est quelque part en Italie

La Sila, une étendue immaculée, tranchée par une vielle locomotive, des routes entrelacées qui sillonnent entre des lacs gelés. Le train le plus ancien d'Italie, surnommé "La Vielle Dame", y circule depuis 1929. Ce n'est pas la destination, mais plutôt le voyage qui attire les passagers. Le train fend la montagne jusqu'à la gare la plus haute de la péninsule, 1 400 mètres d'altitude. Sur les hauteurs de la Sila, on respire l'air le plus pur d'Europe, selon une étude de médecins italiens, notamment grâce aux immenses conifères. La réserve de géants fait plus cinq hectares. Cette dernière est composée de pins vieux de 400 ans et hauts de près de 50 mètres. Longtemps exploités pour leurs bois ou leurs sèves, ces arbres, parmi les plus vieux d'Europe, sont intouchables depuis 1987. Dans le village reculé de Longobucco (Italie), un autre trésor s'y trouve, un métier à tisser. Carmela Mazza le manie depuis l'âge de dix ans. C'était le principal moyen de se couvrir et d'aménager son intérieur. Un fond de toile claire et des dessins minutieux. Pour obtenir dix centimètres de tissus, il faut une journée de travail. Pour l'une des dernières tisserandes de la Sila, une vie entière passée à fleurir les longues journées d'hiver. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval