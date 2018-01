Lait contaminé de Lactalis : la crise s'étend à l'étranger

La propagation du scandale à l'étranger est inévitable, car le groupe Lactalis exporte une grande partie de sa production. En Espagne, un bébé avait été contaminé et un autre cas est suspecté en Grèce. Cette affaire est à suivre puisque le géant de l'agroalimentaire vend ses produits dans 66 pays, dont 12 de l'Union européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.