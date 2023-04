Lait équitable : que touchent vraiment les producteurs ?

Près de Toulouse, Jean-Pierre Albouy, producteur de lait, élève une centaine de vaches laitières. Depuis 35 ans, il vend son lait à des grands groupes laitiers, mais il a décidé d'arrêter. À la fin du mois, il deviendra propriétaire d'une marque de lait locale et équitable, grâce à cela, il pourra lui-même fixer le prix. Sa brique de lait sera désormais vendue à 1,20 euro en grande surface. À cet effet, 53 centimes iront dans sa poche, soit sept centimes de plus que la moyenne nationale. Puis, 30 centimes pour les coûts de production, le reste pour la TVA et la marge du distributeur. Au total, une vingtaine de labels et d'initiatives équitables promettant une meilleure rémunération des éleveurs se sont développés. Ces laits engagés représentent 16% des ventes. En moyenne, ils coûtent 20 centimes plus chers. Mais ces quelques centimes en plus vont-ils entièrement dans la poche de l'éleveur ou profitent -ils aussi aux grandes enseignes ? Pour le savoir, nous sommes allés poser la question au fondateur de la brique de lait équitable, la plus vendue en France. Nicolas Chabanne nous explique alors que la totalité du surprix va bien au producteur et à sa laiterie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, V. Gauquelin, A. Tocny