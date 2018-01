Laits infantiles contaminés : des centaines de plaintes ont été déposées contre Lactalis

Lactalis est au cœur du scandale. En août et en novembre 2017, des traces de salmonelle ont été décelées dans son usine de Craon. Cependant, aucune mesure de précaution n'a été prise avant que les premiers bébés ne soient malades. Ainsi, des centaines de familles, qui ont acheté les produits du géant laitier, portent plainte contre ce dernier pour "mis en danger de la vie d'autrui". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.