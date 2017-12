Des laits infantiles retirés pour risque de contamination par des salmonelles

Des lots de boîtes de lait pour bébé ont été retirés du marché pour un risque d'infection aux salmonelles. Les autorités se sont inquiétées après la contamination de 20 nourrissons. Les marques Picot, Picot Pepti-Junior et Milumel seraient concernées. Elles auraient été fabriquées entre la moitié du mois de juillet et la fin du mois de novembre 2017 dans le site de production du groupe Lactalis en Mayenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.