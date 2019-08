L'Albanie, une nouvelle destination à la mode

Cette année 2019, 50 000 de nos compatriotes ont choisi l'Albanie pour leurs vacances. C'est un paradis méconnu au nord de la Grèce avec ses eaux turquoise, ses plages sauvages au pied des montagnes et ses petits prix. En plein essor, cette perle des Balkans pourrait bientôt devenir la nouvelle Croatie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.