L’album des "Vieilles canailles" pour revivre la dernière tournée de Johnny Hallyday

La dernière tournée de Johnny Hallyday est sortie dans les bacs quelques mois seulement avant sa disparition. Il avait choisi de le faire avec ses deux compères de toujours, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Chacun y va de son répertoire. Des "Vieilles canailles" dont l'album live est disponible depuis le vendredi 8 novembre.