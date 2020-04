L'Allemagne ouvre la porte au déconfinement

Après un mois de fermeture, les commerçants à Berlin vont pouvoir rouvrir leur magasin. Les règles sont encore un peu floues, mais seront communiquées d'ici la réouverture des commerces. Une reprise d'activité pour certains, mais une fermeture prolongée pour d'autres, notamment les surfaces de plus de 800 m². Le déconfinement allemand va se faire par étapes, sans précipitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.