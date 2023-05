L'Amérique plébiscite la Chartreuse : rupture de stock !

Tout barman américain qui se respecte connaît au moins un cocktail à base de chartreuse. Le barman du "The Golden Age", nous avoue avoir réussi à trouver une bouteille de chartreuse in extremis, quelques minutes seulement avant le début de notre tournage et il l'a payée 80 dollars, presque le double de son prix habituel. Depuis quelques mois aux États-Unis, les bouteilles de chartreuse, exclusivement fabriquées en France, se font rares. Chez un caviste de Washington, nous avons beau chercher. Les fournisseurs ne cèdent à ce caviste que six bouteilles de chartreuse par semaine maximum. Aux États-Unis, les ventes de chartreuse ont doublé en trois ans, les Américains en raffolent dans leur cocktail. Sur Internet, les recettes à base de cette liqueur made in France pullulent. Pourquoi la production n'augmente pas pour satisfaire les Américains ? Retour en France. Nous sommes allés frapper directement à la porte du monastère de la Grande Chartreuse dans l'Isère, pour interroger les moines responsables de la production. Les moines de l'ordre des Chartreuses vivent séparés du reste du monde. Trois d'entre eux seulement connaissent la recette de la mystérieuse liqueur composée de 130 plantes différentes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien, S. Prez