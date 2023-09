Lampedusa : où vont aller les migrants ?

Assis, recroquevillés les uns contre les autres, ils sont des milliers à attendre. Au bout de cette chaîne humaine de plusieurs kilomètres, c'est le port de Lampedusa, l'espoir pour ces migrants d'embarquer sur un ferry et rejoindre le continent après un long périple. C'est le cas d'un Ivoirien. Depuis mardi 12 septembre, plus de 8 000 migrants sont arrivés à Lampedusa. Mais le centre d'accueil de l'île possède seulement 400 places, il est totalement saturé. Certains escaladent même pour tenter de s'échapper. Les exilés ne peuvent pas rester à Lampedusa. Ils vont donc rejoindre la Sicile pour atteindre ensuite le continent. Sur l'île, les évacuations s'accélèrent. Les migrants attendent, depuis plusieurs jours, leur transfert vers le continent. Alors, les autorités italiennes ont augmenté la cadence, avec des rotations quotidiennes de quatre à cinq bateaux, pour désengorger l'île. Depuis mardi, 700 migrants ont déjà été transférés, 2 500 autres devaient quitter, aujourd'hui, l'île à bord de ferries. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Quancard, H. Bonnet, A. Legrais