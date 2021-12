Lancement réussi pour le télescope spatial James Webb

Niché dans le nez de la fusée Ariane 5, le télescope James Webb a enfin pris son envol tout à l'heure. Replié le temps du voyage une trentaine de minutes avant la délicate opération de séparation et sa mise sur orbite. Première victoire pour les équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Cela fait 30 ans qu'ils y travaillent avec les Canadiens. “C'est une mission unique, un voyage qui va nous ramener au tout début de la genèse de l'univers après 200, 300 millions après le big bang. De cette façon, nous allons voir comment l'univers a été créé et comment les étoiles ou les planètes se sont formées”, se félicite Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA). Voici la dernière image de James Webb. Le télescope mesure 8 mètres de haut et pèse 6 tonnes. Il s'agit du plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Son pare-soleil fait la taille d'un court de tennis. Il le protégera de la lumière du soleil pour observer les plus lointaines étoiles et les exoplanètes par infrarouge. D'où venons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette prouesse technologique à 10 milliards d'euros promet d'incroyables découvertes, à condition d'être patient. Dans un mois seulement, James Webb arrivera à destination à plus d'un million et demi de kilomètres de la Terre. Il y restera des années. TF1 | Reportage C. Colin, J. Kaisermann-Dray, L. Koceir, N. Laurent