Le lancer de hache, une discipline canadienne qui fait fureur dans le pays

C'est une activité qui demande de l'adresse et une certaine technique. Le lancer de hache est une discipline qui nous vient du Canada mais qui fait de plus en plus d'adeptes auprès des Français. Depuis 2017, de nombreuses salles ont été ouvertes un peu partout. Certaines affichent même complet quinze jours à l'avance. L'engouement pour cette activité est tel qu'une fédération de lancer de couteau et de hache a été créée en 2018.