Langue vivante : comment apprendre l'anglais aux enfants ?

Kokoro lingua a reçu une Médaille d'Or au Concours Lépine de 2018. Cette innovation pédagogique propose notamment d'apprendre l'anglais dès le plus jeune âge. A travers des vidéos, des petits Anglais font découvrir leur langue maternelle. Dans le pays, une centaine d'écoles utilisent déjà cette méthode. Et les résultats sont satisfaisants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.