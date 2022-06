Langues disparues : les nouveaux Champollion

Gravé dans l'argent, peint à la va-vite sur un bout de poterie, on découvre ces drôles de signes, quelques formes, quelques traits organisés en ligne. Car si le commun des mortels reste incapable d'y décoder quoi que ce soit, il semblerait malgré tout que cela ait du sens. Le métier de François Desset, archéologue spécialiste de l'élamite linéaire et Claude Rilly, archéologue et linguiste, ne s'apprend dans aucune école et leurs recherches vont sans doute prendre une vie. Ces deux hommes sont déchiffreurs d'écriture et leur père spirituel s'appelle Jean-François Champollion. On l'a un peu oublié, mais sans lui, nous ne serions pas des milliers de touristes à nous ruer en Égypte, fascinés par les pyramides, à toujours vouloir en savoir sur Ramsès ou Toutankhamon. C'est à ce Français qu'on doit d'avoir déchiffré il y a 200 ans tout rond les hiéroglyphes pour nous ouvrir les portes d'une civilisation et fait naître chez Claude Rilly une vocation. Notre archéologue s'intéresse au méroïtique comme le royaume de Méroé au nord Soudan. Avec ces pyramides totalement méconnues, derniers vestiges d'un empire établit 300 ans avant notre ère et où notre archéologue mène ses fouilles avec le secret espoir de trouver l'objet magique, peut-être une stèle funéraire qui lui permettrait de déchiffrer ce qui lui résiste depuis 26 ans. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Ponsar, X. Boucher