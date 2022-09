Lanternons de Chambord : le château retrouve sa silhouette

Sans eux, Chambord n'est pas tout à fait ce rêve éveillé tant souhaité par François 1er. Depuis un an et demi, les six lanternons du château ont disparu sous les échafaudages. Un vaste chantier de rénovation à 54 mètres de haut est mis en place pour les rendre plus sûrs et plus beaux. Sur l'un d'eux, le charpentier, Julien Mulvet, atelier Perrault, termine la structure en bois la plus élevée, une sorte de cloche tout en arrondit. Il s'agit d'un ouvrage complexe tout en chêne où de nouvelles pièces épousent d'ancien bois. Il était temps des poutres porteuses menacées de s'effondrer. À Chambord, les toitures sont toujours en plomb. Ça tombe bien, car ce projet de rénovation entend bien aller au-delà d'une mise en sécurité. Il réintègre tous les ornements perdus au cours du XXe siècle, tels qu'ils étaient au XIXe. Charlotte Duplessis, fondatrice d'ornements Loire, a sculpté dans son atelier près de 80 ornements pour chaque lanternon. Elle les apporte pour la première fois sur le chantier. Si l'emblème de la royauté se visse sans difficulté, les candélabres en revanche ne s'emboîtent pas tout à fait comme prévu. Quant à ces chapiteaux, ils sont un peu courts pour être fixés. Charlotte et ses équipes vont encore passer plusieurs mois sur ces échafaudages. Dès qu'un lanternon sera décoré, il sera dévoilé au public. Pour la vue d'ensemble, il faut attendre mai 2023. TF1 | Reportage C. Auberger, S. Maloiseau