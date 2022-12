Laponie, le paradis blanc de l'homme en rouge

Glacée jusqu'à moins 40 degrés ; immense, 40 millions d'hectares ; et déserte, même pas trois habitants au kilomètre carré. À l'extrême Nord de l'Europe, la Laponie ne se laisse pas conquérir facilement. Le peuple autochtone, les Samis, vit en fonction du climat et de son trésor, les rennes. Ils sont utilisés même pour la course. Avec ces animaux, une histoire commune de 10 000 ans au rythme immuable de la transhumance. Là-bas, tout est différent à cause du froid. Il dicte sa loi partout, à tous. Un ex-ingénieur français a justement choisi ces latitudes pour leurs conditions extraordinaires. Jean-Marc, guide polaire, spécialiste de la survie en milieu arctique, a surtout contracté une passion assommante pour les aurores boréales. Des nuits entières sans sommeil pour traquer ce prodige de lumière. Pour lui, des milliers de photos de kilomètres parcourus et au bout du compte un kaléidoscope de couleurs. Il peut s'en produire 200 fois chaque hiver. Composer avec la saison, c'est la raison d'être de l'hôtel gelé de Jukkasjärvi, en Suède. Depuis trois décennies, un palais en perpétuelle évolution. Il faut le reconstruire année après année. À 200 kilomètres au Nord du cercle polaire, le complexe existe grâce à une rivière toute proche. Elle fournit la glace, matériau indispensable aux constructions éphémères. TF1 | Reportage O. Santicchi, M. Perrot, D. Sitbon