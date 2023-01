L'appel à l'aide des producteurs de pommes

Un agriculteur n'aurait jamais pensé en arriver à couper ses propres arbres. Des pommiers plantés il y a plus de trente ans dans les Hautes-Alpes. Sur les 40 hectares que Laurent Gabet possède avec son frère, huit vont être coupés dans les jours à venir. Il est impossible pour eux de faire face à l'augmentation des coûts tels que l'électricité, le gasoil, ou la main d'œuvre. Tout comme ces autres producteurs du département qui se sont déplacés pour cette opération coup de poing, ils estiment perdre entre cinq et dix mille euros par hectare exploité. Devant des élus et le préfet du département, ils demandent un prix d'achat plus élevé. Selon le préfet, Dominique Dufour, l'arboriculture représente plus de 40 % de l'économie et voir des agriculteurs arracher leurs propres plants n'est pas satisfaisant. Le but est de faire pression sur la grande distribution et les centrales d'achat pour obtenir 20 centimes de plus par kilo de pommes. Cela est nécessaire pour maintenir leur exploitation. Les arboriculteurs des Hautes-Alpes, comptent donc se mobiliser toute la journée pour se faire entendre. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar