L'appel à l'aide des Restos du cœur

Ces produits ne pourront bientôt plus être distribués à tous les bénéficiaires. Dès le mois d'octobre, ce sont au moins 150 000 personnes qui pourraient être exclues du dispositif. Les critères de sélection, à savoir les revenus, les charges, et la composition de la famille, seront plus restrictifs. Seules les personnes en très grande précarité pourront être aidées, et les portions seront réduites. Une décision prise à contre-cœur. L'association n'a plus les moyens. C'est un appel au secours inédit que le président de l'institution a lancé dans notre journal de 13H. "Nous avons alerté sur cette situation depuis plusieurs mois. À ce rythme-là, si on n'y fait rien, les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans", alerte le président de l'association. Il demande donc des réponses concrètes, précises et immédiates et le lancement d'un plan alimentaire. Ce patron de la grande distribution a entendu l'appel et a décidé de faire dès aujourd'hui une proposition concrète. Il y a urgence, l'inflation a un double effet. Elle augmente les bénéficiaires et entraîne une baisse des dons. TF1 | Reportage S. De Vaissière, V. David, J.F. Drouillet