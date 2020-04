L'appel du grand air à Paris après 41e jour de confinement

Ces derniers jours, nos compatriotes ont commencé à relâcher la vigilance, après six semaines de confinement. Pour faire respecter les restrictions sanitaires, 100 000 policiers et gendarmes, en voiture, à pied ou à cheval, ont ainsi été mobilisés ce dimanche sur tout le territoire. Nos journalistes sont allés dans les rues de Paris.