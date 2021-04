L'apprentissage pour former et repérer les travailleurs de demain

Avec leurs gants, leurs blouses et leurs lunettes de protection, on pourrait croire que ces jeunes participent à un cours de chimie. En réalité, ils sont en contrat d'apprentissage chez Veolia, le leader français du traitement de l'eau. Ils passeront deux semaines sur les chantiers en tant qu'apprentis et le reste du temps, ils seront sur un campus appartenant à l'entreprise. "L'objectif est que derrière, ils puissent faire le même métier que nous", confie une formatrice du Campus Veolia. Certains deviendront agents d'assainissement, d'autres conducteurs d'engin ou même plombiers canalisateurs. Amazon, lui aussi, s'intéresse à de très jeunes écoliers. Sur leur stage de 3ème, des élèves découvrent le codage et la robotique. L'intérêt de ces ateliers est de les sensibiliser et les diriger vers les métiers du digital. "Ce qui est important, c'est de susciter des vocations pour les années futures", explique Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. A travers ses différentes actions, l'entreprise espère toucher près de 70 000 jeunes.