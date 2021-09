L'après Angela Merkel, un casse-tête pour la classe politique allemande

C'est un moment historique pour l'Allemagne qui plonge dans l'inconnu car le remplaçant d'Angela Merkel va sortir d'une coalition très complexe. Les premiers résultats des élections législatives tenues ce dimanche, entre la CDU et le SPD, sont très serrés. Les deux partis disent qu'ils sont en capacité de gérer le futur gouvernement. Les prochains jours vont donc ressembler à un casse-tête pour la classe politique du pays. Lors des dernières élections, il avait fallu à Angela Merkel presque quatre mois pour former un gouvernement. Alors, justement, d'une certaine manière, c'est peut-être la chancelière qui a gagné encore ce dimanche soir parce qu'après son mandat de seize ans, elle va faire du rab. Et c'est peut-être elle qui représentera l'Allemagne dans le prochain sommet européen. Angela Merkel rêve de grâce matinée et de lecture. Elle a d'ailleurs ajouté cette phrase délicate "Mes paupières sont un peu plus lourdes qu'avant". On peut entre autres traduire cela comme l'usure du pouvoir.