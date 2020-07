L’Aquaboulevard a rouvert ses portes avec un protocole sanitaire strict

Après quatre mois de fermeture due à la crise du coronavirus, l'Aquaboulevard rouvre dans des conditions particulières. Pour assurer la sécurité des visiteurs, le personnel travaille en coulisses au rythme du protocole sanitaire. Les employés de la brigade Covid nettoient quatre fois par jour l'intégralité du parc, soit 8 000 m². Autour des bassins, les maîtres nageurs surveillent les baigneurs et restent attentifs au respect des consignes. Avec un seul mot d'ordre : la pédagogie. Accueillir à nouveau du public est un soulagement pour l'établissement qui a perdu beaucoup d'argent pendant le confinement. Depuis la réouverture, l'accès au parc est limité à 3 500 personnes au lieu de 5 000 habituellement.