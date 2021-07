L'archipel envoûtant du Cap-Vert

Le Cap-Vert est le pays du sourire, des couleurs et de la musique. Pour les diverses identités métisses du pays, nous avons décidé de remonter le temps, de revenir là où tout a commencé dans la ville de Cidade Velha. C'est dans cette forteresse construite pour les Portugais par des milliers d'esclaves que s'est écrit un pont de l'histoire de l'humanité. Si le Cap-Vert a été au cœur du commerce triangulaire des esclaves, c'est à cause de sa position géographique stratégique. Aujourd'hui, Cidade Velha est une ville cap-verdienne paisible. Mais la place du marché porte encore les traces du passé. Partons au Nord-Ouest pour une autre île de l'archipel : Sao Vicente. Au Cap-Vert, changer d'île, c'est comme changer de pays. On y trouve Mindelo, une petite havane pleine de couleurs et de sourires qui abrite 71 000 habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée du pays. Le Cap-Vert a vu naître la première société métissée du monde. C'est justement le métissage qui fait sa richesse : l'âme du pays.