L'Ardèche fortement touchée par le Covid-19

Désormais dans toute l'Ardèche, c'est la tolérance zéro qui s'applique. Ce samedi matin, sur le marché d'Annonay, les gendarmes contrôlaient le port du masque. Il est obligatoire, car la distanciation sociale ne peut être respectée. Cette cliente, par exemple, était obligée de quitter la file d'attente. Dans le département, les avis des habitants sur les contrôles et la vaccination sont partagés : "je ne vais pas me faire vacciner, je n'ai pas confiance en ces vaccins", "je ne pense pas que le vaccin soit la solution numéro un", "il faut se faire vacciner et éviter à ce que le Covid ne reparte dans la région et dans le pays". Au centre de vaccination d'Annonay, le retour de la pandémie commence à convaincre les plus récalcitrants. Le taux de vaccination en Ardèche est très inférieur à la moyenne nationale, mais avec l'arrivée de la cinquième vague, le nombre de patients augmente de jour en jour. Dans l'ensemble du département, 51 personnes sont hospitalisées. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi