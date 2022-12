L'Argentine sacrée championne du monde : l'immense liesse dans les rues de Buenos Aires

Jusqu'au bout, ils ont cru. Et ça y est, l'Albiceleste a remporté pour la troisième fois de son histoire la Coupe du Monde dans son édition 2022 au Qatar. Les Argentins ont décroché leur troisième étoile. La dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était il y a 36 ans. Partout en Argentine, on voit, on sent cette énorme liesse populaire pour célébrer cette victoire historique de l'équipe nationale et leur héros Lionel Messi. Des dizaines de milliers de supporters se sont déjà par exemple rassemblés sur l'avenue du 9 juillet, l'équivalent des Champs Élysées chez nous. La fête va durer très longtemps sous le soleil ce dimanche encore, avec le décalage horaire de jour. Ils ont été tous derrière Lionel Messi qui leur a offert cette victoire. TF1 | Duplex I. Bornacin