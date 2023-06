L'Armada redescend la Seine, sauvée des eaux

Il fallait braver la pluie ce dimanche matin pour venir admirer les 34 navires de l'Armada. Sous les parapluies, le public est nombreux pour ce dernier au revoir. Parmi eux, Franck. La météo ne l'a pas découragé. "On s'attendait à un temps un peu plus sympa, mais on fait avec", rapporte-t-il. Entre les gouttes, l'ambiance est même à la fête. Ces deux amies sont présentes à chaque édition, en tenue de circonstance. "J'étais là tous les jours (...) l'ambiance était géniale", confie l'une d'elles. Parmi les bateaux, le préféré du public, le Cuauhtémoc. C'est un trois-mâts mexicain de 28 voiles, construit en 1982. Les 109 marins font le show. C'est au tour du Marité de lever l'ancre. Un navire normand qui fêtera ses 100 ans dans quelques jours. Il fait la fierté de la région. Les derniers bateaux ont quitté le port de Rouen (Seine-Maritime) à midi pour rejoindre l'estuaire de la Manche. Un périple sur 100 kilomètres qui devrait s'achever au Havre dans la soirée. TF1 | Reportage O. Lévesque, G. Thorel, A. Coulon