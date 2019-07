L'armée de terre s'équipe de nouveaux blindés multi-rôles

Les militaires ont attendu leur arrivée depuis longtemps. Les nouveaux blindés seront actifs dès 2020 pour remplacer ceux en service depuis 1980. Suréquipés en armement, ces derniers sont également dotés de plusieurs capteurs connectés et de brouilleurs radio et infrarouge. Par ailleurs, 1 900 Griffons, des véhicules d'infanterie nouvelle génération, seront rajoutés progressivement à ce renouvellement des moyens de l'infanterie française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.