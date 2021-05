L'armée israélienne frappe un immeuble abritant des médias à Gaza

Dans le viseur de l'armée israélienne, la maison du dirigeant du Hamas Yahya Sinouar, bombardée ce dimanche matin. On ne sait pas s'il se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Avec cette attaque, Israël continue ses frappes ciblées sur des objectifs identifiés parfois depuis des années. Samedi, un immeuble de plus s'est effondré à Gaza. Israël assure qu'il servait comme centre de renseignement du Hamas. Ce qui est sûr, c'est qu'il abritait deux médias étrangers : un américain, l'agence locale d'Associated Press, et des locaux de la chaîne du Qatar Al Jazeera. Une heure avant la destruction, les reporters à Gaza sont prévenus de la frappe par l'armée israélienne. Le propriétaire de l'immeuble essaie de retarder la frappe mais rien n'y fait. Selon Gary Pruit, le président d'Associated Press, ce building était le meilleur point de vue pour montrer au monde les événements qui se déroulent à Gaza. Une frappe sur un immeuble de télévision, c'est le rappel qu'entre Israël et le Hamas, la guerre est aussi celle de la communication.