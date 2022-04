L'armée ukrainienne accusée d'exactions

Sur cette vidéo en tête de cet article, quatre combattants russes gisent dans des mares de sang. Nous sommes dans un village à l'ouest de Kiev, fin mars selon le New York Times. Sur la chaussée, des soldats autour s'aperçoivent qu'un homme est vivant. Des tirs visent alors sa poitrine. Plusieurs vidéos comme celles-ci montrent ce qui pourrait être des exactions de l'armée ukrainienne contre des militaires russes. Dans cette autre vidéo, près de Kharkiv, des prisonniers se font tirer dans les jambes à bout portant. Mais les autorités ukrainiennes assurent que des enquêtes auront lieu avec des sanctions à la clé. "Je voudrais rappeler une fois de plus à toutes nos forces militaires, civiles et de défense que les abus à l'encontre des prisonniers de guerre représentent un crime de guerre", a annoncé Olexiy Arestovych, conseiller du président ukrainien. À la télévision russe, ces récits sont largement exploités au détriment de l'armée ukrainienne. Mais selon Carole Grimaud Potter, analyste géopolitique, spécialiste de la Russie à l'Université de Montpellier, c'est la justice qui va trancher sur ces exactions comme celles commises à Boutcha sur les civils. En matière de justice, contrairement à ce qui s'est passé en Russie, les tribunaux ukrainiens ont déjà, par le passé, su poursuivre leurs militaires. "Des soldats ont déjà été jugés et même emprisonnés pour des crimes de guerre commis pendant la guerre du Donbass 2014-2015", a rappelé Samantha De Bendern, chercheuse à la Royal institute of international affairs. Ces enquêtes sont d'autant plus nécessaires pour l'Ukraine qu'elles seront indispensables à un possible rapprochement avec l'Europe. TF1 | Reportage M. Verron, T. Valtat