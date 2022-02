L'arôme puissant de la bergamote, le prince des agrumes

À 350 mètres d'altitude, on est en pleine récolte de ce qu'on appelle dans la région calabraise le prince des agrumes. Cela fait quatre générations que la famille de Serena Fortugno cultive la bergamote. 95% de la production mondiale de ce fruit se concentre sur les côtes de Reggio de Calabre en Italie. Sa coopérative traite chaque année 1 800 tonnes de cet agrume. Elle en vend une partie sur les marchés, mais la majorité était expédiée dans des usines où on prépare l'arôme puissant de la bergamote. C'est l'écorce des bergamotes qui contient son principal atout : l'huile essentielle. Il faut environ 150 kg de fruits pour obtenir 1 kg de ce précieux nectar. L'essentiel de la production est exportée en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde. L'huile essentielle de bergamote est une star de la parfumerie. Plus de 70% des flacons en contiennent. Selon Laura Bosetti Tonatto, créatrice de parfums, la bergamote est à la parfumerie ce que le sel est à la cuisine. La bergamote est aussi courtisée en cuisine. Selon des spécialistes, ce fruit permet de créer des plats extraordinaires comme le carpaccio d'espadon préparé avec la douceur de l'orange, l'acidité des agrumes, du citron et la bergamote calabraise. En cuisine, on peut tout utiliser dans la bergamote qui contient des flavonoïdes, un précieux allié contre le stress. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa