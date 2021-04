L'arrêt du tourisme à Castelnaud-la-Chapelle met en péril l'économie locale

Construit à flanc de falaise, Castelnaud est un des châteaux les plus grandioses de Dordogne. En temps normal, il accueille 250 000 visiteurs par an. Mais depuis octobre dernier, il s'est transformé en forteresse fantôme. Depuis son ouverture en 1984, jamais ce château n'a été fermé. Pour garder l'activité pendant cet hiver sans touriste, les guides ont élaboré de nouvelles visites thématiques. Avec l'annonce du troisième confinement, la totalité des guides du château ont été mis au chômage partiel. Les finances sont au plus bas alors que des travaux de rénovation sont en cours. Si les finances du château ont été lourdement impactées, c'est toute l'économie de Castelnaud-la-Chapelle qui est à l'arrêt. Les boutiques de souvenirs sont fermées et le parking est vide. Sur la colline d'en face, les jardins de Marqueyssac, eux, peuvent rester ouverts. Mais avec la règle des dix kilomètres, la fréquentation s'est effondrée. Tous préparent désormais la saison d'été avec qui, ils l'espèrent, le retour des visiteurs.